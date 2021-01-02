وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز 347 ألفاً

السبت 2 يناير 2021

ارتفعت حصيلة الإصابات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى 20 مليوناً و104 آلاف و3 حالات، فيما وصل عدد الوفيات إلى 347 ألفاً و542 حالة.



وبحسب أحدث إحصاء مستقل لجامعة جونز هوبكنز جاء ارتفاع الوفيات والإصابات بعد تسجيل ألفين و271 حالة وفاة جديدة و160 ألفاً و308 حالات إصابة.

ورغم أن نيويورك لم تعد الولاية الأكثر تسجيلاً للإصابات في الولايات المتحدة، فإنها مازالت الأكثر تسجيلا للوفيات بإجمالي 37 ألفاً و286 حالة.

وتأتي خلف نيويورك من حيث عدد الوفيات كل من تكساس وكاليفورنيا وفلوريدا ونيوجيرسي على الترتيب.

أما من حيث الإصابات، فتأتي كاليفورنيا في الصدارة بمليونين و317 ألفاً و69 حالة، تليها تكساس وفلوريدا ونيويورك ثم إلينوي.