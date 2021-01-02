الحجرف ووزير خارجية الكويت يبحثان أعمال القمة الخليجية

السبت 2 يناير 2021

بحث أمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح الحجرف مع وزير خارجية الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، أعمال القمة.



وتناول الجانبان خلال اللقاء، الذي جرى بالرياض، مسيرة مجلس التعاون والجهود المبذولة من أجل تعزيزها.

كما تشاور الجانبان بشأن ما يحقق تطلعات شعوب دول مجلس التعاون وفقا لرؤى وتوجهات قادة دول المجلس.

وتشهد المنطقة تحركات على قدم وساق للإعداد للقمة التي تستضيفها السعودية في مدينة العُلا، في 5 يناير/كانون الثاني الجاري، وسط تطلعات أن تؤدي إلى مرحلة تعزيز الحوار الخليجي.

وعكرت إساءات الإعلام القطري ضد دول الرباعي العربي أجواء ما قبل تعزيز الحوار الخليجي في قمة الرياض المرتقبة، وسط مخاوف من عدم جدية الدوحة المعتادة.

ومرت 3 سنوات على قرار الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات ومصر والبحرين)، في 5 يونيو/حزيران 2017، قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر بسبب إصرارها على دعم التنظيمات الإرهابية في المنطقة والعالم.