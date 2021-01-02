الطاقة الذرية: إيران تعتزم تخصيب اليورانيوم بدرجة تصل إلى 20%

السبت 2 يناير 2021

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إيران تعتزم تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 20% فيما يعد أكبر انتهاك من قبل طهران للاتفاق النووي المبرم بينها وبين الدول الكبرى عام 2015.



وقالت الوكالة الدولية للطاقة، إن إيران أخطرتها بخطتها لزيادة تخصيب اليورانيوم إلى 20 % في محطة فوردو للوقود النووي، وهي منشأة بُنيت في باطن الجبل، غير أنَّ الوكالة أضافت أنَّ خطاب إيران لم يحدد متى سيبدأ نشاط التخصيب.

وكانت إيران بدأت خرق بنود الاتفاق المتعلقة بدرجة نقاء هذا المعدن النووي منذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني وأعاد فرض العقوبات على طهران، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»