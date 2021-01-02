وفاة الكاتب المصري وحيد حامد بعد صراع مع المرض

السبت 2 يناير 2021

توفي، صباح اليوم، الكاتب المصري الكبير وحيد حامد عن عمر يناهز 76 عاماً، بعد صراع مع المرض استمر أسبوعاً، حيث كان قيد الملاحظة في غرفة الرعاية الفائقة بأحد المستشفيات منذ الأسبوع الماضي.



وبحسب موقع "إعلام دوت كوم" الإخباري، ستشيع جنازة الراحل من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، على أن يوارى جثمانه الثرى بمقابر العائلة.

وكان آخر ظهور للمبدع الراحل في ندوة تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته