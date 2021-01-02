سبت مليء بالمباريات في العراق والعالم.. تعرف على المواعيد



تستكمل مباريات الاسبوع الثاني عشر من الدوري الممتاز بكرة القدم اليوم السبت بإقامة خمس مباريات.

وتقام أيضاً 4 مواجهات مثيرة في الدوري الإنجليزي ، أبرزها بين توتنهام وليدز يونايتد، بينما تلعب 4 مباريات في الدوري الإسباني ، أهمها بين ريال مدريد وسيلتا فيغو. في ما يلي أبرز مباريات اليوم السبت: الدوري العراقي الممتاز:



12:45 القاسم x الزوراء

14:30 أمانة بغداد x زاخو

14:30 الديوانية x الصناعات الكهربائية

14:45 النفط x أربيل

17:00 الشرطة x الميناء 12:45القاسمالزوراء14:30أمانة بغداد xزاخو14:30الديوانيةالصناعات الكهربائية14:45النفطأربيل17:00الشرطةالميناء الدوري الإنجليزي

15:30 توتنهام x ليدز يونايتد

18:00 كريستال بالاس x شيفليد

20:30 برايتون x وولفرهامبتون

23:00 وست بروميتش x آرسنال 18:00كريستال بالاسشيفليد20:30برايتونوولفرهامبتون23:00وست بروميتشآرسنال الدوري الإسباني

16:00 فياريال x ليفانتي

18:15 ريال بيتيس x إشبيلية

20:30 خيتافي x بلد الوليد

23:00 ريال مدريد x سيلتا فيغو الدوري الألماني

17:30 فيردر بريمن x يونيون برلين

17:30 إينتراخت x باير ليفركوزن

17:30 كولن x أوغسبورغ

17:30 أرمينيا بيليفيلد x بروسيا مونشغلادباخ

17:30 هوفنهايم x فرايبورغ

20:30 هيرتا برلين x شالكه

22:30 شتوتغارت x لايبزيغ