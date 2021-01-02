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سبت مليء بالمباريات في العراق والعالم.. تعرف على المواعيد

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2021-01-02 | 09:04

سبت مليء بالمباريات في العراق والعالم.. تعرف على المواعيد

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تستكمل مباريات الاسبوع الثاني عشر من الدوري الممتاز بكرة القدم اليوم السبت بإقامة خمس مباريات.
وتقام أيضاً 4 مواجهات مثيرة في ، أبرزها بين توتنهام وليدز يونايتد، بينما تلعب 4 مباريات في ، أهمها بين وسيلتا فيغو.

في ما يلي أبرز مباريات اليوم السبت:

الدوري العراقي الممتاز:


12:45 القاسم x الزوراء 
 14:30 أمانة بغداد  x زاخو 
 14:30 الديوانية x الصناعات الكهربائية
 14:45 النفط x أربيل
17:00 الشرطة x الميناء

 الدوري الإنجليزي
 15:30 توتنهام x ليدز يونايتد 

 18:00 كريستال بالاس x شيفليد 
 20:30 برايتون x وولفرهامبتون
 23:00 وست بروميتش x آرسنال

 الدوري الإسباني
 16:00 فياريال x ليفانتي 
 18:15 ريال بيتيس x إشبيلية
 20:30 خيتافي x بلد الوليد
 23:00 ريال مدريد x سيلتا فيغو

 الدوري الألماني
 17:30 فيردر بريمن x يونيون برلين
 17:30 إينتراخت x باير ليفركوزن
 17:30 كولن x أوغسبورغ
 17:30 أرمينيا بيليفيلد x بروسيا مونشغلادباخ
 17:30 هوفنهايم x فرايبورغ
 20:30 هيرتا برلين x شالكه
 22:30 شتوتغارت x لايبزيغ

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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