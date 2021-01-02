سبت مليء بالمباريات في العراق والعالم.. تعرف على المواعيد

2021-01-02 | 09:04
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تستكمل مباريات الاسبوع الثاني عشر من الدوري الممتاز بكرة القدم اليوم السبت بإقامة خمس مباريات.
وتقام أيضاً 4 مواجهات مثيرة في الدوري الإنجليزي، أبرزها بين توتنهام وليدز يونايتد، بينما تلعب 4 مباريات في الدوري الإسباني، أهمها بين ريال مدريد وسيلتا فيغو.
الدوري العراقي الممتاز:
12:45 القاسم x الزوراء
14:30 أمانة بغداد x زاخو
14:30 الديوانية x الصناعات الكهربائية
14:45 النفط x أربيل
17:00 الشرطة x الميناء
الدوري الإنجليزي 18:00 كريستال بالاس x شيفليد
20:30 برايتون x وولفرهامبتون
23:00 وست بروميتش x آرسنال
الدوري الإسباني
الدوري الألماني
في ما يلي أبرز مباريات اليوم السبت:
الدوري العراقي الممتاز:
12:45 القاسم x الزوراء
14:30 أمانة بغداد x زاخو
14:30 الديوانية x الصناعات الكهربائية
14:45 النفط x أربيل
17:00 الشرطة x الميناء
الدوري الإنجليزي
15:30 توتنهام x ليدز يونايتد
20:30 برايتون x وولفرهامبتون
23:00 وست بروميتش x آرسنال
الدوري الإسباني
16:00 فياريال x ليفانتي
18:15 ريال بيتيس x إشبيلية
20:30 خيتافي x بلد الوليد
23:00 ريال مدريد x سيلتا فيغو
الدوري الألماني
17:30 فيردر بريمن x يونيون برلين
17:30 إينتراخت x باير ليفركوزن
17:30 كولن x أوغسبورغ
17:30 أرمينيا بيليفيلد x بروسيا مونشغلادباخ
17:30 هوفنهايم x فرايبورغ
20:30 هيرتا برلين x شالكه
22:30 شتوتغارت x لايبزيغ
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