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القبض على مطلوب بتهمة السرقة في بغداد

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وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، "تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية وباشراف وكيل الوزارة لشؤون الشرطة قيادة شرطة بغداد - مديرية شرطة الشعب تلقي القبض على شخص مطلوب وفق المادة 444 من قانون العقوبات لسرقة مبلغ قدره (100000)$ الف دولار امريكي".

واضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "عملية السرقة تمت خلال تكليف السارق بنقل المبلغ المذكور من منطقة الكرادة الى منطقة الحارثية"، مؤكدا انه "تم نصب كمين مدبر له من قبل مركز شرطة سومر وتسليمه الى جهة الطلب".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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