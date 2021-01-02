الشيوخ الأمريكي يبطل فيتو ترامب ضد ميزانية الدفاع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي "الجمعة" بأغلبية تسمح بتخطي فيتو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد ميزانية وزارة الدفاع.



وتحرك مجلس الشيوخ الأمريكي صوب تجاوز حق النقض الذي استخدمه الرئيس دونالد ترامب ضد مشروع قانون للسياسة الدفاعية بقيمة 740 مليار دولار في تصويت إجرائي نادر يوم رأس السنة الجديدة.

وكان الرئيس الأمريكي قد قال إنه سيستخدم حق النقض "فيتو" لرفض الميزانية الدفاعية الجديدة، قائلا: "الصين أكبر الرابحين منها".

وغرد ترامب، الذي يغادر مهامه في 20 يناير المقبل، قائلا: "الصين هي الفائز الأكبر من مشروع قانون دفاعنا الجديد!.. سوف أستخدم الفيتو".

وصوت الكونغرس بشقيه، مجلسي النواب والشيوخ على الميزانية لعام 2021 وتبلغ قيمتها نحو 740 مليار دولار.

وينتقد ترامب الميزانية التي لا تأخذ بعين الاعتبار سعيه لإلغاء المادة 230 من "قانون الإنترنت"، وهي مادة تقنن عمل وسائل التواصل الاجتماعي التي يتهمها الحزب الجمهوري بالعمل ضده.