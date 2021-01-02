شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الصحية في تايلاند توصي بإجراءات أشد صرامة لمواجهة كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوصت السلطات الصحية في تايلاند اليوم السبت بفرض إجراءات أكثر صرامة على الشركات وحركة الأفراد في 28 إقليماً تشمل العاصمة بانكوك، مع ارتفاع معدلات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وتشمل الإجراءات الجديدة التي تتطلب موافقة رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا، تعليق عمل بعض الشركات والأنشطة التي تشهد اكتظاظاً مع توصية من يعملون في تلك الأقاليم بالعمل من المنازل وتجنب الخروج من مناطقهم لغير الضرورة.

وكانت السلطات في بانكوك قد أمرت في وقت سابق بإغلاق المدارس لأسبوعين وبإغلاق مؤقت لدور الحضانة والصالات الرياضية والحانات وقاعات التدليك والعناية بالجسم.

وسجلت تايلاند 216 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة اليوم السبت مما يرفع العدد الإجمالي إلى 7379 حالة إصابة و64 وفاة منذ ظهور الوباء في يناير/كانون الثاني الماضي.

ونجحت تايلاند في المحافظة على معدلات تفشي الفيروس منخفضة نسبياً منذ بدء انتشاره العام الماضي، إذ تمكنت لشهور من الإبقاء على معدلات الزيادة في الحالات اليومية الجديدة عند أقل من عشر حالات حتى منتصف ديسمبر/كانون الأول.