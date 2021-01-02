شكرا لقرائتكم خبر عن إيدرسون يصاب بكورونا ويعزل نفسه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد البرازيلي إيدرسون حارس مانشستر سيتي، حجزه لنفسه وانعزاله عن بقية أفراد عائلته بعد تأكيد إصابته بفيروس كورونا المستجد، ونشر إيدرسون صورة ببدلة رسمية على حسابه في إنستجرام وكتب تحتها: «تأنقت فقط من أجل الصورة، أمضيت أمسية رأس السنة وأنا منعزل»، ونشرت زوجة إيدرسون صورة السيلفي التي التقطها اللاعب معها وهو يرتدي الكمامة بعيداً عنها، ويفتقد سيتي خدمات حارسه المميز أمام تشيلسي الأحد كما سيغيب غالباً عن مواجهة مانشستر يونايتد في نصف نهائي كأس الرابطة الأسبوع المقبل.