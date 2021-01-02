شكرا لقرائتكم خبر عن بوكتينيو يدشن إنستجرام بصورة عائلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دشن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو، دخوله «إنستجرام» بصورة عائلية نادرة تجمعه مع زوجته كارينت وابنيه سيباستيانو وماوريسيو وكلبته سانسا التي تملك حساباً خاصاً لها في إنستجرام.

وحمل ابنا المدرب الذي لم يؤكد بعد رسمياً تعيينه في باريس سان جيرمان خلفاً للألماني توخيل وسادة كتب عليها «2021 سعيدة» في الصورة التي نشرها المدرب بعد ساعات قليلة من دخول عام 2021، وكشف تقرير عن وضع بوكتينيو اللمسات الأخيرة في العقد ومن المتوقع أن يكون على رأس الفريق في مباراته المقبلة أمام سانت ايتيان.

