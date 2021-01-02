شكرا لقرائتكم خبر عن رايولا: انتقال هالاند لبرشلونة كذبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

أكد وكيل الأعمال مينو رايولا، أن ما يدور من شائعات حول انتقال لاعبه النرويجي ايرلينج هالاند (20 عاماً)، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني حالياً، لبرشلونة الإسباني كذبة، وعلق رايولا على تقرير يشير لشراء هالاند في حال انتخاب ايميلي روساو رئيساً لبرشلونة في الانتخابات وقال: «هذه أخبار كاذبة، لم أتحدث عن هالاند مع أي مرشح رئاسي في برشلونة ولن أفعل، عندما يكون عندهم رئيس جديد فليتصلوا بي».

وسجل هالاند 33 هدفاً في 32 مباراة هذا الموسم وسعره كبير جداً قبل كسر شرطه الجزائي في 2022 وعلى روزار أن ينفق من جيبه الخاص ليساهم في جلبه للنادي الكاتالوني بيد أن تصريحات رايولا فتحت الباب للصفقة أو ربما أراد وكيل الأعمال المعروف بمناوراته تنبيه ريال مدريد إلى إمكانية انتقال ماكينة الأهداف لغريمه ليرفع السعر.