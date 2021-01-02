شكرا لقرائتكم خبر عن سوتشيك: لأول مرة ألعب في يوم رأس السنة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد التشيكي توماس سوتشيك (25 عاماً) لاعب ويست هام استغرابه بعد خوضه أول مباراة في أول يوم من السنة. وقال اللاعب الذي سجل هدف المباراة الوحيد على المضيف ايفرتون بالدقيقة 86: «كان من الصعب علي اللعب في هذا اليوم، إنها أول مرة في حياتي، عادة أكون في هذه الفترة في إجازة 3 أسابيع وأتناول سلطة البطاطا في بلادي لكنني سعيد لأنني لعبت 3 مباريات في 6 أيام وسعيد لأنني سجلت وحصلنا على نقاط المباراة الثلاث والآن سنحصل على راحة 3 ايام».

وهذه أول مرة يلعب فيها لاعب الوسط التشيكي في البرمييرليج الذي لا يتوقف حتى في الأعياد بعد شراء ويست هام له مقابل 19 مليون استرليني من سلافيا براج، والفوز هو الأول للمدرب الإسكتلندي ديفيد مويز في معقل ايفرتون منذ تركه تدريبه في 2013 وقد كال المديح لسوتشيك وبقية لاعبيه.