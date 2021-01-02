"ينشرون الفكر الفاسد"..ماذا قال الراحل وحيد حامد عن جماعة الإخوان الإرهابية؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان الراحل وحيد حامد، والذى توفى اليوم في إحدى المستشفيات الخاصة، بعد صراع مع المرض من أشد المعارضين لجماعة الإخوان الإرهابية، بل وواحد من الذين كشفوا أسرارهم أمام الرأي العام، وفند أفكارهم الإرهابية.
في لقاءات تليفزيونية عديدة، أكد السيناريست وحيد حامد، أن أصل البلاء هم جماعة الإخوان لأنهم مارسوا كل الشرور وحرموا بعض الأشياء على الناس وتعاون معهم السلفيون، وأن المصريين كانوا أفضل من أوروبا وأخلاقهم كانت أرفع ولكن للأسف انتشرت ثقافة الفقر وجميعنا كنا فقراء، ولكن كان لدينا عزة نفس والفقر مرتبط بالشكوى والمجتمع ساعدهم على ذلك".
وقال "حامد"، إنه يتمنى أن يرى نهاية حقيقية لجماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا أن الإخوان مصدر التخلف، ويريدون جر المصريين إلى الحياة البدائية، لأنهم ينشرون فكرا فاسدا، وأنصح المصريين بأن يأخذوا الدين من مصادره الحقيقية، وألا يستمعوا لكلام المصاطب".
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