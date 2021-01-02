في أول يوم لإغلاق المدارس.. ننشر جداول حصص الأسبوع الـ 12 على قناة مدرستنا التعليمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول الأسبوع الثاني عشر لعرض الحصص التعليمية للمواد الأساسية (المواد داخل المجموع) من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي على قناة مدرستنا التعليمية.

وقالت التعليم، إن هذه الجداول تخص الحصص التي يتم بثها على قناة مدرستنا في الفترة من يوم الأحد 3 يناير حتى السبت 9 يناير 2021.

ويمكن لمن يهمه الأمر متابعة قناة مدرستنا على تردد: ١٢٣٠٣ أفقي/ معدل الترميز: ٢٧٥٠٠/ معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦.

كانت الوزارة قررت إلغاء حضور الطلاب للمدارس واستكمال الدراسة عن بعد من المنزل وذلك بداية من اليوم السبت الموافق 2 يناير وحتى أجازة منتصف العام.

كما قررت الوزارة، تأجيل جميع الامتحانات حتى انتهاء أجازة منتصف العام الدراسي وذلك تجنبا لذروة تفشي فيروس كورونا المستجد.​