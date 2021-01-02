بالصور.. حملات لتوعية المواطنين بالإجراءات الاحترازية في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

نظمت إدارات العلاقات العامة بأحياء محافظة بورسعيد، حملات مكثفة، صباح اليوم السبت، بالأسواق وأمام المخابز، لتوعية المواطنين بالإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا.

وفي حي الضواحي جابت سيارة التوجيه المعنوي التابعة للحي عدد من المناطق السكانية، لإذاعة بيان لحث المواطنين على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتوعية بمخاطر عدم الالتزام بها.