محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة تحت عنوان: "إتقان الصنائع والحرف والمهن سبيل الأمم المتقدمة".
وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في بيان اليوم: "إن ديننا دين الإتقان في كل شيء، وإنه عنى عناية بالغة بذلك، سواء في مجال الصناعة أو في مجال الحرف والمهن، ذلك أن الأمم لا يمكن أن تنهض أو تتقدم بلا إتقان، ودورنا أن نجعل الإتقان ثقافة المجتمع بأثره، بحيث يصير الإتقان هو الأصل في حياتنا وما عداه هو الشاذ الذي لا يقاس عليه ولا يمكن القبول به".
وشدد الوزير مجددا على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين (الأولى والثانية) مراعاة للظروف الراهنة.
وأضاف: "نثق في سعة أُفق الأئمة العلمي والفكري وفهمهم المستنير للدين وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.. نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى".
كانت هذه تفاصيل خبر 10 دقائق فقط.. توجيه من وزير الأوقاف للأئمة بشأن خطبة الجمعة القادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.