مصرع سائق سقط عليه حائط في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج– عمار عبدالواحد:
لقي سائق مصرعه، اليوم السبت، متأثرًا بإصابته، عقب سقوط حائط عليه، ببندر جرجا جنوب محافظة سوهاج.
تلقى مأمور قسم شرطة جرجا إخطارًا من مستشفى جرجا العام بوصول "أحمد. م" 33 عامًا سائق، ويقيم شارع السوق بندر جرجا جثة هامدة.
وأفاد شقيقه "دسوقي" 36 عامًا عامل أنه أثناء تواجد شقيقه المذكور بحوش ملحق بمنزله سقط عليه حائط لقِدم الحوش وتهالكه، ما نتج عنه وفاته، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.
حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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