بلدية دبي تعيد تشغيل الملاعب الرياضية في الحدائق العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - دبي- ( د ب أ):
أعلنت بلدية دبي بالإمارات عن إعادة تشغيل الملاعب الرياضية في الحدائق العامة في دبي، ابتداءً من اليوم السبت.
ودعت بلدية دبي، عبر حسابها في "تويتر" الجمهور، إلى الاستمتاع بممارسة النشاطات الرياضية مع الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة.
وكانت بلدية دبي قد أغلقت الحدائق العامة والوجهات الترفيهية التابعة لها بشكل مؤقت اعتباراً من يوم الأحد 15 مارس الماضي في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
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