الصحة الإيرانية تنفي وصول شحنة لقاحات كورونا إلى طهران

نفت وزارة الصحة الإيرانية اليوم السبت الأنباء المتداولة عن وصول شحنة لقاحات كورونا إلى البلاد، وذلك في الوقت الذي وصلت فيه أعداد الاصابات إلى نحو 1231429، والوفيات 55337.

ونفى أمين جمعية الهلال الأحمر الإيراني

والمتحدث باسمها، محمد حسن قوسيان مقدم حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الاخبارية - الأنباء عن نقل أول شحنة من لقاح كورونا من كوريا الجنوبية إلى البلاد.

وقال قوسيان مقدم إن "وسيلة إعلام أجنبية ادعت أن طائرة شحن من طراز( بوينج 281-747 اف) تابعة لشركة "فارس إير قشم" نقلت أول شحنة من لقاح كورونا

إلى إيران كانت قد اشترتها جمعية الهلال الأحمر الإيراني من كوريا الجنوبية"، موضحا أن "التخطيط للموافقة على اللقاح وشرائه، يقع على عاتق وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي" .​

وتواصل دول العالم إجراءاتها الاحترازية وتدابيرها الوقائية لاحتواء فيروس كورونا المستجد وكبح جماحه.

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء أن عدد الإصابات بلغ 83 مليونا و814 ألفا و29 إصابة، فيما سجل العالم مليونا و825 ألفا و880 وفاة، الجمعة.

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 59 مليونا و327 ألفا و26 متعافيا، ونستعرض فيما يلي آخر إحصائيات الفيروس حول العالم..