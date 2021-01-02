نفت وزارة الصحة الإيرانية اليوم السبت الأنباء المتداولة عن وصول شحنة لقاحات كورونا إلى البلاد، وذلك في الوقت الذي وصلت فيه أعداد الاصابات إلى نحو 1231429، والوفيات 55337.
ونفى أمين جمعية الهلال الأحمر الإيرانيوالمتحدث باسمها، محمد حسن قوسيان مقدم حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الاخبارية - الأنباء عن نقل أول شحنة من لقاح كورونا من كوريا الجنوبية إلى البلاد.
وقال قوسيان مقدم إن "وسيلة إعلام أجنبية ادعت أن طائرة شحن من طراز( بوينج 281-747 اف) تابعة لشركة "فارس إير قشم" نقلت أول شحنة من لقاح كوروناإلى إيران كانت قد اشترتها جمعية الهلال الأحمر الإيراني من كوريا الجنوبية"، موضحا أن "التخطيط للموافقة على اللقاح وشرائه، يقع على عاتق وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي" .
وتواصل دول العالم إجراءاتها الاحترازية وتدابيرها الوقائية لاحتواء فيروس كورونا المستجد وكبح جماحه.
وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء أن عدد الإصابات بلغ 83 مليونا و814 ألفا و29 إصابة، فيما سجل العالم مليونا و825 ألفا و880 وفاة، الجمعة.
وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 59 مليونا و327 ألفا و26 متعافيا، ونستعرض فيما يلي آخر إحصائيات الفيروس حول العالم..
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الإيرانية تنفي وصول شحنة لقاحات كورونا إلى طهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.