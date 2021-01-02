طوكيو و3 محافظات يابانية أخرى تسعى لإعلان حالة الطوارئ بها لمواجهة زيادة الإصابات بكورونا

تسعى حكومة العاصمة اليابانية طوكيو وحكومات 3 محافظات يابانية أخرى إلى إعلان حالة الطوارئ فيها لكي تتمكن من مواجهة زيادة الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت مصادر لهيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن طوكيو بالإضافة إلى محافظات "سايتاما وتشيبا وكاناجاوا" ستتقدم بطلب إلى الحكومة المركزية اليابانية بعد ظهر اليوم السبت لإعلان حالة الطوارئ بها على خلفية الانتشار السريع لحالات العدوى بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن تلتقي حاكمة طوكيو

وحكام المحافظات الثلاث الأخرى قريبا بوزير الإنعاش الاقتصادي ياسوتوشي نيشيمورا المسؤول عن الاستجابة لجائحة كورونا في اليابان، للسعي لإعلان حالة الطوارئ.ويأمل المسؤولون اليابانيون، على ما يبدو، في أن يساعد إعلان حالة طوارئ رسمية في ظل القانون الخاص لمكافحة فيروس كورونا في تقييد حركة المواطنين؛ ما يؤدي إلى كبح انتشار الفيروس.كانت العاصمة اليابانية سجلت يوم الخميس الماضي زيادة قياسية في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغت 1337 إصابة، في حين سجلت طوكيو 783 إصابة مؤكدة بالفيروس أمس الجمعة.وحذر خبراء في مجال الصحة من أن المؤسسات الصحية في طوكيو تتعرض لضغط شديد بسبب الارتفاع الجديد في أعداد مرضى فيروس كورونا الذين يحتاجون لدخول المستشفيات.يذكر أن حكومة طوكيو قد حثت المواطنين على الامتناع عن الخروج غير الضروري وقضاء عطلة العام الجديد في منازلهم، إلا أن المسؤولين يخشون من أن تلك الإرشادات وحدها لن تكون فعالة بشكل كاف لمنع انتشار الفيروس.