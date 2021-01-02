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ألمانيا تسجل 12 ألفًا و690 إصابة جديدة و336 حالة وفاة بكورونا

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أفادت البيانات الصادرة من معهد (روبرت كوخ) للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم السبت، بأنه تم تسجيل 12 ألفًا و690 إصابة جديدة بفيروس على مدار الـ24 ساعة الماضية فضلا عن تسجيل 336 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس.
وذكرت قناة (دويتشه فيله) الألمانية

أنه وفقا لإحصاءات المعهد الألماني فقد ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى مليون و755 ألفًا و351 إصابة، في حين وصل إجمالي حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس إلى 33 ألفا و960 وفاة.

تواصل دول العالم إجراءاتها الاحترازية وتدابيرها الوقائية لاحتواء وكبح جماحه.

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء أن عدد الإصابات بلغ 83 مليونا و814 ألفا و29 إصابة، فيما سجل العالم مليونا و825 ألفا و880 وفاة، الجمعة. 

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 59 مليونا و327 ألفا و26 متعافيا، ونستعرض فيما يلي آخر إحصائيات الفيروس حول العالم.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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