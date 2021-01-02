الصين: لا وفيات بكورونا وتسجيل 22 إصابة بينها 8 حالات بعدوى محلية

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 22 إصابة جديدة بينها 8 حالات بعدوى محلية تم تسجيلها بواقع 7 حالات في مقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين وحالة واحدة في بكين، ما رفع إجمالي

المصابين إلى 87093 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع 4 حالات في شنجهاي و3 حالات في تيانجين وقوانغدونغ وحالة واحدة في كل من

لياونينغ وفوجيان وشاندونغ وشانشي، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 4287 حالة غادر منها 4015 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت أن 9 أشخاص غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 82076 شخصا، مشيرة إلى أن 14311 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.

وتابعت أنه تم أمس تسجيل 21 حالة جديدة دون أعراض بينها 18 حالة وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات.