اليابان: إصابات كورونا تتجاوز 239 ألفاً

سيف اليزيد - ارتفع العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في اليابان إلى 239 ألفاً و38 إصابة حتى الساعة 0730 صباحاً بتوقيت طوكيو.

كما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات في اليابان إلى 3341، وفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتعافى 193 ألفاً و558 شخصاً من مرض كوفيد19- الذي يسببه فيروس كورونا منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد قبل نحو 49 أسبوعاً.

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