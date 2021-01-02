كوريا الجنوبية تمدد العمل بقيود كورونا

سيف اليزيد - قررت السلطات في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، الإبقاء على القيود الحالية المفروضة على الحياة العامة حتى 17 يناير، مع عودة جائحة فيروس كورونا للظهور في العاصمة ومحيطها، حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب.

وستظل القيود في ثاني أعلى مستوى لها في منطقة سول، بالإضافة إلى مقاطعتي إنتشون وجيونجي.

وفرضت السلطات قيوداً على جميع الأنشطة الروتينية اليومية باستثناء الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية الحيوية، كما حظرت التجمعات التي تضم 50 شخصاً أو أكثر، وقررت إغلاق الصالات الرياضية.

ويمكن للمطاعم تقديم خدماتها للضيوف حتى الساعة 9 مساء فقط، ويجب إغلاق دور السينما وصالونات التجميل والمتاجر الكبيرة في هذا الموعد، على أن تعمل وسائل النقل العام بسعة منخفضة.

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