المكسيك تسجل أكثر من 11 ألف إصابة بكورونا و700 وفاة

سيف اليزيد - قالت وزارة الصحة المكسيكية، إنها سجلت 11091 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و700 وفاة أمس الجمعة مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى مليون و437185 ألف إصابة و126507 وفيات.

وتقول الوزارة، إن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أكبر بكثير على الأرجح من الرقم المعلن.

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