سيف اليزيد - أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية بألمانيا، اليوم السبت، تسجيل 12690 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و336 وفاة خلال 24 ساعة.

وسجلت ألمانيا إجمالاً مليون و755351 إصابة و33960 وفاة.



كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا تسجل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بكورونا و336 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.