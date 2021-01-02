العثور على جثة دبلوماسية تعمل بالأمم المتحدة في نيويورك

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مقر الأمم المتحدة في نيويورك
عثرت الشرطة الأميركية على دبلوماسية تعمل بالأمم المتحدة متوفاة في شقتها في مانهاتن بمدينة نيويورك ليلة رأس السنة، في ما يبدو انتحارا، وفقا لصحيفة “نيويورك بوست”.
ووفقا للشرطة، تم العثور على المتوفاة (38 عاما) بوجود حزام حول رقبتها بعد وقت قليل من ظهر الجمعة.
وضبطت الشرطة في موقع الحادثة وصفة أدوية مضادة للاكتئاب ومساعدات على النوم، بحسب الصحيفة.
وقال العامل في المبنى السكني، هرنان أفيلا، لنيويورك بوست إن السيدة “عاشت هنا لمدة عامين”.
وأضاف أن “الجميع يشعرون بالسوء. كانت شخصا لطيفا جدا”.
ووفقا للمعلومات التي قدمتها الصحيفة، فقد كانت السيدة تعيش بمفردها في شقتها بولاية نيويورك.
ولم يستجب المسؤولون في الأمم المتحدة على الفور لطلب تعليق من نيويورك بوست.
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