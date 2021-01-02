الملكة إليزابيث تهنئ السودانيين بعيد الاستقلال عن بريطانيا

السبت 2 يناير 2021

بعثت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا رسالة تهنئة للحكومة الانتقالية في الخرطوم بمناسبة العيد الوطني الـ65 للسودان.



وذكر مجلس السيادة الانتقالي في السودان أن "رئيس المجلس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تلقى "الجمعة" رسالة تهنئة من الملكة اليزابيث الثانية، بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لاستقلال السودان".

وأشار المجلس إلى أن الملكة اليزابيث أعربت عن أطيب أمنياتها للسودان وشعبه بالاستقرار والتقدم والنماء.

يكر ان السودان حصل على الاستقلاله عن بريطانيا في 1 يناير 1956.