شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن النرويج ترفع حظرها على الرحلات من بريطانيا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعتين - 8:12 صباحًا, 2 يناير 2021 م المناطق_وكالات ذكرت وزارة الصحة وخدمات الرعاية النرويجية في بيان عبر الموقع الإلكتروني للحكومة أن البلاد سوف ترفع حظرا مفروضا على الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة ابتداء من الساعة الخامسة مساء بتوقيت وسط أوروبا اليوم الثاني من الشهر الحالي. وسوف تستمر القواعد الخاصة بشأن الحجر الصحي وخضوع الأشخاص القادمين من المملكة المتحدة للفحص، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء. وأوقفت النرويج الرحلات المباشرة من المملكة المتحدة في 21 ديسمبر (كانون الأول)، وطبقت من حينها قواعد أكثر صرامة على كل الوافدين للحد من انتشار النوع المتحور الجديد من فيروس كورونا

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