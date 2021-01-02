شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الفلبين تمنع دخول القادمين إليها من أميركا والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعتين - 8:08 صباحًا, 2 يناير 2021 م
المناطق_وكالات
قال المتحدث باسم الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي اليوم الجمعة إن الحكومة ستمنع دخول المسافرين الأجانب القادمين إليها من الولايات المتحدة ابتداء من الثالث من يناير (كانون الثاني)، بعد اكتشاف السلالة الجديدة الأكثر انتشارا من فيروس كورونا في فلوريدا. وقال المتحدث هاري روكيه في بيان إن حظر السفر، الذي يمتد حتى 15 يناير، يشمل أولئك الذين زاروا الولايات المتحدة خلال 14 يوما قبل وصولهم إلى الفلبين. ويوسع الإجراء قيود السفر التي أعلنتها مانيلا يوم الثلاثاء والتي شملت في البداية القادمين من 19 دولة ومنطقة ودخلت حيز التنفيذ ابتداء من منتصف ليل 29 ديسمبر (كانون الأول)
كانت هذه تفاصيل خبر الفلبين تمنع دخول القادمين إليها من أميركا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.