شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: العلاقات مع أمريكا وصلت إلى "مفترق طرق" والان نبدء بالتفاصيل
وتعرضت العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم لضغوط كبيرة وسط سلسلة من الخلافات حول التجارة وحقوق الإنسان وبدايات تفشي فيروس كورونا. وفي أحدث تحرك لها، أدرجت الولايات المتحدة عشرات الشركات الصينية على قائمتها السوداء قائلة إن لها صلات بالجيش.
وذكر وانغ في مقابلة مشتركة مع وكالة شينخوا للأنباء ووسائل إعلام رسمية أخرى أن سياسات الولايات المتحدة تجاه الصين في الآونة الأخيرة أضرت بمصالح البلدين وجلبت مخاطر جسيمة للعالم.
لكنه قال إن ثمة فرصة الآن أمام الجانبين "لفتح نافذة جديدة من الأمل" وبدء جولة جديدة من الحوار.
وكان من المتوقع على نحو كبير أن يؤدي انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة إلى تحسين العلاقات بين البلدين بعد تصاعد التوتر على مدى أربع سنوات في ظل إدارة دونالد ترامب. وفي الشهر الماضي عبّر وانغ عن أمله أن يتيح انتخاب بايدن عودة السياسة الأمريكية تجاه الصين "إلى الموضوعية والعقلانية".
لكن بايدن الذي سيتولى منصبه في 20 يناير، الجاري استمر في توجيه الانتقادات للصين بسبب "انتهاكاتها" المتعلقة بالتجارة وغيرها من القضايا.
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