شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا تتوسع في ألمانيا .. اكثر من 12 ألف إصابة جديدة في يوم واحد والان نبدء بالتفاصيل
ومع ذلك، لا يمكن مقارنة الأرقام إلا على نحو مقيد مقارنة بقيم الأسبوع الماضي. وتوقع المعهد تراجع أعداد الاختبارات والتقارير الصادرة من الإدارات الصحية خلال فترة العطلات.
وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 336 حالة. وبلغ عدد الوفيات اليومية جراء كورونا مستوى قياسيا يوم الأربعاء الماضي بواقع 1129 حالة.
وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا إلى مليون و755 ألفا و351 حالة.
وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 33 ألفا و960 حالة. وبلغ عدد المتعافين نحو مليون و368 ألفا و100 شخص.
وبلغ معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام اليوم 2ر141 حالة. وبلغ أعلى معدل تم تسجيله حتى الآن 6ر197 حالة في 22 ديسمبر الماضي.
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