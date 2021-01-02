أظهرت وثائق حصلت عليها الخليج 365، وجود حكم جنائي صادر بحق مدير عام شركة النهرين العامة لصناعة وإنتاج المستلزمات التربوية، دريد ضاري دعاس، والذي يُمنع بموجبه من تولي منصب إداري في الدولة. في ادناه نسخة من الوثائق:

كانت هذه تفاصيل خبر بالوثائق .. حكم قضائي يمنع مديراً عاماً حالياً في التربية من تولي منصب إداري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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