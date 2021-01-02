قررت وزارة التربية، السبت، تأجيل أداء امتحان الدور الثالث للسادس الابتدائي والثالث المتوسط للعام الدراسي 2019 - 2020 الى يوم الاثنين المقبل. وقالت الوزارة في بيان إن "بعد اصدار الأمانة العامة لمجلس الوزراء بياناً يقضي بتعطيل الدوام الرسمي في جميع مؤسسات الدولة، ستكون الامتحانات يوم الاثنين الموافق 4 من كانون الثاني ، بدلاً من يوم الأحد 3 من الشهر ذاته ، وذلك احتفاءً بأعياد رأس السنة الميلادية".

كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل امتحان الدور الثالث للسادس الابتدائي والثالث المتوسط إلى الاثنين المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.