اصابة عمرو موسى بفيروس كورونا

أصيب الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، بفيروس كورونا المستجد، وفق ما ذكر مكتبه الإعلامي، الذي أكد أنه يخضع للحجر المنزلي حاليا.
وأفاد المكتب الإعلامي لموسى في بيان، الجمعة، بثبوت إصابته بمرض كوفيد-19، الناجم عن فيروس كورونا، وذلك بعد فحص أجراه الخميس.
وأوضح البيان أن موسى يخضع حاليا للعزل المنزلي، وأن حالته الصحية مستقرة؛ ويتلقى العلاج تحت إشراف ومتابعة عدد من الأطباء.
وطلب موسى من كل الأصدقاء والأقارب ممن بادروا بالسؤال عنه بالدعاء له أن يتجاوز هذه الأزمة الصحية بسلام.
وأوضح البيان أن موسى يخضع حاليا للعزل المنزلي، وأن حالته الصحية مستقرة؛ ويتلقى العلاج تحت إشراف ومتابعة عدد من الأطباء.
وطلب موسى من كل الأصدقاء والأقارب ممن بادروا بالسؤال عنه بالدعاء له أن يتجاوز هذه الأزمة الصحية بسلام.
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