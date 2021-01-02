الوساطة الجنوبية في الخرطوم الأحد لحسم خلاف "مسار الشرق"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يصل رئيس الوساطة الجنوبية توت قلواك، الأحد، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، لحسم الخلاف بين الحكومة وممثلي مسار الشرق باتفاق جوبا.

وقالت مصادر داخل الجبهة الثورية - فضلت عدم ذكر اسمها – إن رئيس الوساطة سيرافقه ممثلا مسار الشرق في اتفاق جوبا، وهما رئيس مؤتمر البجا المعارض أسامة سعيد ورئيس الجبهة الشعبية المتحدة خالد إدريس.

وذهب ممثلو مسار الشرق إلى الوساطة في جوبا، الأسبوع الماضي، بعد قرار الحكومة تجميد المباحثات لحين الوصول لاتفاق مع مكونات الشرق.

وتعارض بعض جماعات الشرق توقيع الجبهة الشعبية المتحدة ومؤتمر البجا المعارض على اتفاق السلام باعتبار أن الفصيلين لا يمثلان القوى السياسية على الأرض.

من ناحية أخرى، وبحسب المصادر نفسها فإن الساعات المقبلة ستشهد توافقا بين أطراف العملية السلمية وقوى الحرية والتغيير على الوزارات المحددة لكل طرف من ثم يتم رفعها إلى رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

وأكدت مصادر لـ"الخليج 365"، السبت، أن نصيب أطراف العملية السلمية 7 وزارات منها (المالية، والحكم الاتحادي، والمعادن، والتربية والتعليم، والبنى التحتية، والتنمية الاجتماعية)، إلى أن يحدد حمدوك الوزارة السابعة.

ومن المتوقع إعلان الحكومة السودانية الجديدة منتصف يناير/كانون الثاني الجاري.

ورغم الإنجاز الذي شهده العام الماضي بتوقيع اتفاق جوبا الذي أعاد الجبهة الثورية المسلحة للخرطوم، لا تزال عملية السلام تمثل أولى أولويات السلطة الانتقالية خلال العام الجديد.

وسبق أن جددت السلطة السودانية الدعوة إلى الحركة الشعبية قيادة عبدالعزيز الحلو وجيش تحرير السودان بزعامة عبدالواحد محمد نور، من أجل الانضمام إلى العملية السلمية، قبل أن يتعهدا بالحوار مع الفصيلين لاستكمال السلام.