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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السلطات الأمريكية توقف البحت عن زورق ضاع في الأطلسي وعلى متنه 20 شخصاً والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يناير 2021
متابعات_ الخليج 365
أوقف رجال الإنقاذ بحثهم عن زورق على متنه نحو 20 راكبا، كان قد فُقد في المحيط الأطلسي قبالة سواحل ولاية فلوريدا الأمريكية.
وذكر خفر السواحل الأمريكي يوم الجمعة إن الزورق الذي يبلغ طوله تسعة أمتار انطلق يوم الاثنين من جزيرة بيميني في جزر الباهاما ولم يره أحد منذ ذلك الحين.
وكان من المقرر أن يصل بعد أيام إلى ميناء ليك وورث في فلوريدا، لكنه لم يظهر مطلقا.
وتردد أن رجال الإنقاذ قاموا بالبحث في منطقة بحرية مساحتها 44 ألف كيلومتر مربع باستخدام السفن والطائرات، لكنهم توقفوا عن البحث حاليا بعد 84 ساعة.
وذكر خفر السواحل في بيان: "تعاطفنا وصلواتنا مع أسر المفقودين".
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