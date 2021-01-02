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بلد عربي يعلن تجاوز نسبة الشفاء من كورونا 90 %

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية  الجمعة، أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا تجاوزت الـ 90 % في البلاد.

 

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور سيف البدر في بيان، إن "نسبة الشفاء بالعراق تجاوزت الـ90.5% من المصابين بفيروس كورونا في تطور ملحوظ لتحسن الخدمات الطبية في المؤسسات الصحية".

 

وأشار إلى أن "الوزارة أجرت أكثر من 41000 فحص مختبري لتشخيص فيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مبينا أن "نسبة الفحوصات الموجبة تمثل فقط 2% من عدد الفحوصات".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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