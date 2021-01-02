مصر.. تسجيل 1409 إصابات جديدة بكورونا و56 وفاة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت وزارة الصحة المصرية "الجمعة" إنها سجلت 1409 إصابات جديدة بفيروس كورونا و56 وفاة مقارنة مع 1418 إصابة و55 وفاة.



وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة هو 139471 حالة من ضمنهم 112826 حالة تم شفاؤها و7687 حالة وفاة".

ومع تزايد حالات العدوى المؤكدة في مصر بعد انحسارها الواضح خلال شهور الصيف وفقا للبيانات الرسمية، أعلن مجلس الوزراء يوم الخميس عن تدريس المناهج عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول.

كما أعلن في إطار الجهود الرامية للحد من انتشار المرض "عن تأجيل كافة الامتحانات التي كان من المقرر عقدها في هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته".