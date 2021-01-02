شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند تسجل 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت تايلاند 216 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة اليوم السبت، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 7379 حالة إصابة و64 وفاة منذ ظهور الوباء في يناير/كانون الثاني الماضي.

وذكرت قوة المهام الحكومية المعنية بمكافحة الوباء أن معظم الحالات الجديدة التقطت العدوى داخل البلاد، بينما جاءت حالتان فقط من الخارج.

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