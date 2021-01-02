شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تسجل أكثر من 24 ألف إصابة جديدة بكورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة الصحة البرازيلية أمس الجمعة إنها سجلت 24605 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و462 وفاة خلال 24 ساعة. وتشير بيانات الوزارة إلى أن البلد الواقع في أمريكا الجنوبية سجل سبعة ملايين و700578 حالة إصابة و195411 وفاة في المجمل منذ ظهور الوباء وذلك في ثالث أكبر انتشار للمرض في العالم بعد الولايات المتحدة والهند.

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