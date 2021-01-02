شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يفشل في استعادة الصدارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني مقابل 11 للجونة، وله مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة مع غريمه التقليدي الزمالك، فيما رفع وادي دجلة رصيده إلى 5 نقاط في المركز التاسع.

وحقق بيراميدز فوزاً مثيراً على ضيفه الإنتاج الحربي، بعدما حول تأخره بهدفين لهدف إلى فوز 3-2 في الوقت القاتل على ملعب الدفاع الجوي.

تقدم عبد الله السعيد لبيراميدز في الدقيقة (18) وعادل النتيجة للإنتاج معاذ الحناوي (45 من ركلة جزاء).

ثم تقدم الضيوف عن طريق مصطفى الجمل (61)، وتعادل لأصحاب الأرض رمضان صبحي في الدقيقة (90 + 2)، ثم أضاف البديل البوركيني اريك تراوراي هدف الفوز في الدقيقة (90 + 6).

وأشهر الحكم محمود ناجي البطاقة الحمراء للموريتاني مامادو نياس لاعب الإنتاج الحربي في الدقيقة 71، ثم للبديل الفلسطيني محمود وادي مهاجم بيراميدز في الدقيقة 89، بسبب الخشونة المتعمدة عقب العودة لتقنية الفيديو، ليكمل الفريقان المباراة بعشرة لاعبين.

بتلك النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى 7 نقاط، تقدم بها للمركز الخامس وله مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة مع وادي دجلة، وتجمد رصيد الإنتاج الحربي عند 4 نقاط في المركز السادس عشر.

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