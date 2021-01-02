شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يلحق بليفربول إلى الصدارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لحق مانشستر يونايتد بليفربول إلى صدارة بطولة إنجلترا لكرة القدم، لكنه بقي متخلفاً عنه بفارق الأهداف بعد فوزه الثمين على ضيفه استون فيلا 2-1 في افتتاح المرحلة السابعة عشرة الجمعة.

ويملك كل من ليفربول ومانشستر 33 نقطة وقد خاضا العدد ذاته من المباريات، علماً أن ليفربول سيحل ضيفاً على ساوثمبتون الاثنين ضمن هذه المرحلة، في حين يملك يونايتد مباراة مؤجلة ضد بيرنلي سيخوضها في 12 الحالي.

وهي المرة الأولى التي يتقاسم فيها مانشستر يونايتد الصدارة في وقت غير مبكر من الدوري المحلي منذ اعتزال مدربه الشهير السير اليكس فيرغوسون في نهاية موسم 2012-2013 عندما توج الفريق بطلاً لإنجلترا للمرة العشرين والأخيرة.

وكان التاريخ يقف إلى جانب مانشستر قبل انطلاق المباراة لأنه يتفوق على منافسه بشكل كبير حيث لم يخسر أمامه سوى 3 مرات أعوام 1992 و1995 و2009 في 43 مباراة جمعت بينهما منذ اعتماد نظام الدرجة الممتازة موسم 1992-1993.



خسارة مفاجئة لإيفرتون

وفشل إيفرتون في تضييق الخناق على جاره ليفربول المتصدر بسقوطه المفاجئ على أرضه أمام وست هام صفر-1.

وبقي إيفرتون في المركز الرابع برصيد 29 نقطة متخلفاً بفارق 4 نقاط عن ليفربول.

أما وست هام فرفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز العاشر متخلفاً بفارق الأهداف عن خمسة أندية تسبقه في الترتيب، علماً أن الفوز هو الأول له بعد فشله في تحقيق أي انتصار في آخر أربع مباريات.

ونجح وست هام في فرملة زحف إيفرتون نحو القمة بعد نجاح الأخير في تحقيق انتصارات لافتة في المراحل الأخيرة على تشلسي وليستر سيتي وأرسنال.

واحتفظ مدرب إيفرتون بخدمات هدافه دومينيك كالفن لوين أساسياً على الرغم من صيام الأخير عن التهديف في المباريات الأربع الأخيرة لفريقه في مختلف المسابقات التي سجل فيها 14 هدفاً هذا الموسم. لكنه مرة جديدة خيب الآمال.