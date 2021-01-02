شكرا لقرائتكم خبر عن 6 تشريعات دينية تنتظر الحسم فى مجلس النواب المقبل.. أبرزها تنظيم الفتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم ما أنجزه مجلس النواب (2016) من كم كبير من التشريعات خلال 5 سنوات انعقاد، بلغت نحو 891 قانون، إلا أن هناك تشريعات أخرى لم يتمكن المجلس من حسمها بسبب ازدحام الأجندة التشريعية، ما أجل حسم هذه التشريعات إلى مجلس النواب الجديد (برلمان 2021).

ومن بين هذه التشريعات قوانين تتعلق بالشئون الدينية والأوقاف، ومنها مشروعات قوانين ناقشتها اللجنة الدينية بالبرلمان خلال الفصل التشريعي الأول، ولم يتم حسمها، منها مشروعات مقدمة من الحكومة، وأخري مقدمة من النواب، والأمر يتوقف علي تمسك الحكومة بمشروعات القوانين المقدمة منها ولم تحسم في مجلس النواب 2016/2021، ليتم مناقشتها في المجلس الجديد (2021/2025)، أما مشروعات القوانين المقدمة من النواب، ستناقش حال أعيد تقديمها مرة أخري.

ونستعرض فيما يلى أبرز 6 مشروعات قوانين دينية تنتظر برلمان 2021:

-مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء

-مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة

-مشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامى لرجال الدين

-مشروع قانون إنشاء نقابة للمأذونين والموثقين

-مشروع قانون إنشاء نقابة للإنشاد الدينى

-مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري