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شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الإمارات اليوم السبت.. صحو إلى غائم جزئياً والان مع التفاصيل
السبت 2 يناير 2021
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم السبت صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة غرباً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ورطب ليلاً وصباح الأحد على المناطق الداخلية.
والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً. شمالية شرقية - شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.
الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:18 الثاني عند 04:36 الجزر الأول عند الساعة 08:10 والجزر الثاني عند الساعة 21:42.
بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند 11:04 والمد الثاني عند الساعة 00:35 الجزر الاول عند الساعة 17:44 والجزر الثاني عند الساعة 06:41.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم:
المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبو ظبي 26 15 85 35
دبــي 27 18 75 30
الشارقة 28 16 80 30
عجمان 27 17 85 35
أم القيوين 27 17 85 40
رأس الخيمة 26 15 80 40
الفجيرة 25 18 75 45
العين 26 16 75 30
ليوا 27 12 95 30
الرويس 24 15 95 40
السلع 23 14 85 35
دلما 25 21 80 50
طنب الكبرى 26 21 80 30
طنب الصغرى26 21 80 30
أبو موسى 25 20 75 30
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