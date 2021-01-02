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بلد عربي يعلن تجاوز نسبة الشفاء من كورونا 90 %

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 2 يناير 2021

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية  الجمعة، أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا تجاوزت الـ 90 % في البلاد.

 

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور سيف البدر في بيان، إن "نسبة الشفاء بالعراق تجاوزت الـ90.5% من المصابين بفيروس كورونا في تطور ملحوظ لتحسن الخدمات الطبية في المؤسسات الصحية".

 

وأشار إلى أن "الوزارة أجرت أكثر من 41000 فحص مختبري لتشخيص فيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مبينا أن "نسبة الفحوصات الموجبة تمثل فقط 2% من عدد الفحوصات".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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