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شكرا لقرائتكم خبر عن بلد عربي يعلن تجاوز نسبة الشفاء من كورونا 90 % والان مع التفاصيل
السبت 2 يناير 2021
أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية الجمعة، أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا تجاوزت الـ 90 % في البلاد.
وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور سيف البدر في بيان، إن "نسبة الشفاء بالعراق تجاوزت الـ90.5% من المصابين بفيروس كورونا في تطور ملحوظ لتحسن الخدمات الطبية في المؤسسات الصحية".
وأشار إلى أن "الوزارة أجرت أكثر من 41000 فحص مختبري لتشخيص فيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مبينا أن "نسبة الفحوصات الموجبة تمثل فقط 2% من عدد الفحوصات".
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