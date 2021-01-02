الأردن.. تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا المتحور

السبت 2 يناير 2021

أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المتحور، ليصبح العدد الإجمالي للمصابين بالسلالة الجديدة في البلاد 5 إصابات.



وضحت الصحة الأردنية في بيان أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس المتحور في الأردن ارتفع إلى 5 إصابات، مؤكدة تطبيق إجراءات العزل الصحي على الحالات، وتتبُّعهما من قِبل فِرق التقصي الوبائي حسب البروتوكولات المعتمدة

وأعلن وزير الصحة نذير عبيدات "الأحد" الماضي، عن اكتشاف حالتين لمصابين بفيروس كورونا المتحور قادمين من بريطانيا.

وأكد عبيدات أن المصابين وضعا في العزل الصحي منذ قدومهما.

يذكر ان الحالتين وصلتا إلى الأردن "السبت" 19 ديسمبر 2020، وأجري لهما فحص الترتيب الوراثي الذي كشف أنهما مصابان بالفيروس المتحور.