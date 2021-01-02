حزب تركي معارض يوجه انتقادات حادة لحكومة أردوغان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، أن 297 سيدة تركية قتلوا نتيجة جرائم عنف، فضلًا عن وفاة 161 سيدة أخرى فى حوادث يُشتبه أنها جنائية خلال 2020.



وقال بيان صادر عن الحزب التركى المعارض، أن النساء فى تركيا لديهن حقوق ولن يتنازلن عنها، فضلًا عن مطالبتهن بحياة متساوية وحرة وديمقراطية وعادلة.

وأصدر حزب الشعب الجمهورى، قائمة بعدد القتلى من النساء نتيجة جرائم عنف فى كل شهور 2020، وكانت على النحو الآتى، حسبما نشر موقع تركيا الآن:

يناير: مقتل 27 سيدة تركية نتيجة جرائم عنف، مقتل 7 سيدات في حوادث يُشتبه أنها جنائية.

فبراير: مقتل 22 سيدة تركية نتيجة جرائم عنف، مقتل 12 سيدة في حوادث يُشتبه أنها جنائية.

مارس: مقتل 29 سيدة تركية نتيجة جرائم عنف، مقتل 9 سيدات في حوادث يُشتبه أنها جنائية.

أبريل: مقتل 20 سيدة تركية نتيجة جرائم عنف.

مايو: مقتل 21 سيدة تركية نتيجة جرائم عنف، مقتل 18سيدة في حوادث يُشتبه أنها جنائية.

يونيو: مقتل 27 سيدة تركية نتيجة جرائم عنف، مقتل 23 سيدة في حوادث يُشتبه أنها جنائية.

يوليو: مقتل 36سيدة تركية نتيجة جرائم عنف، مقتل 11 سيدة في حوادث يُشتبه أنها جنائية.

أغسطس: مقتل 27 سيدة تركية نتيجة جرائم عنف، مقتل 23 سيدة في حوادث يُشتبه أنها جنائية.

سبتمبر: مقتل 16 سيدة تركية نتيجة جرائم عنف، مقتل 20 سيدة في حوادث يُشتبه أنها جنائية.

أكتوبر: مقتل 21 سيدة تركية نتيجة جرائم عنف، مقتل 8 سيدات في حوادث يُشتبه أنها جنائية.

نوفمبر: مقتل 29 سيدة تركية نتيجة جرائم عنف، مقتل 10 سيدات في حوادث يُشتبه أنها جنائية.