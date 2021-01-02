البرازيل تسجل 24 ألف إصابة و462 وفاة جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - برازيليا- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أنها سجلت 24 ألفا و605 إصابات و462 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.
وذكرت الوزارة- في بيان، نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- أن البلد الواقع في أمريكا الجنوبية سجل سبعة ملايين و700 ألف و578 إصابة، و195 ألفا و411 وفاة في المجمل منذ ظهور الوباء.
وتعد البرازيل ثالث أكبر دولة انتشر فيها المرض في العالم بعد الولايات المتحدة والهند.
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