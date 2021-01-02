​اليوم.. الجامعات تستكمل الدراسة "أون لاين" حتى 16 يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - تبدأ الجامعات اليوم السبت، في استكمال الدراسة عن بعد "أون لاين" من خلال منصات التعليم الإلكتروني بجميع الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرارات الحكومة، أمس الخميس، للحفاظ على سلامة جميع العاملين في الجامعات والطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

قالت وزارة التعليم العالي، إنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعًا طارئًا، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات ورؤساء الجامعات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وثمن المجلس الأعلى للجامعات التوجيهات الصادرة من رئيس الجمهورية والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، والتي جاءت حرصًا على سلامة الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، وجميع العاملين بالجامعات.

وأكد المجلس استكمال الدراسة عن بعد، من خلال منصات التعليم الإلكتروني بجميع الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة، ابتداء من اليوم السبت حتى السبت 16 يناير 2021.

ومن المقرر بدء إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 16 يناير 2021، وحتى السبت 20 فبراير 2021، وتأجيل جميع الامتحانات الشفوية والعملية في جميع مراحل التعليم الجامعي والدراسات العليا، وذلك في كل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة، إلى ما بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي.​